Политика Газпром спровоцировал новый скачок цен на газ в Европе из-за снижения транзита через Украину

2021-08-16 20:20

 

"Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) купил лишь малую часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, свидетельствуют результаты аукциона Regional Booking Platform в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

На аукцион выставили мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

С начала августа "Газпром" резко снизил транспортировку газа по газопроводу "Ямал-Европа", который забронирован у него до конца сентября.

Вместе с тем, как пишет РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на ICE Futures, цена газа на сентябрь 2021 года на европейском хабе TTF выросла до 48 евро за тысячу кВт*ч, что составляет 585 долларов за тысячу кубометров. Газ подорожал после того, как "Газпром" выкупил только незначительную часть дополнительных мощностей транзита по Украине на сентябрь.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Израиль жестко отреагировал на новый закон Польши о реституции евреям

2021-08-16 18:40

Сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо после новых расчетов Минэкономики

2021-08-16 18:20

Кабмин "урезал" социальные нормы потребления газа, воды и электроэнергии

2021-08-15 12:30

Кабмин обязал АЗС снизить цены на топливо

2021-08-14 11:00

Еще новости в разделе "Политика"

Газпром спровоцировал новый скачок цен на газ в Европе из-за снижения транзита через Украину

2021-08-16 20:20

Вашингтон не остановит вывод войск из Афганистана, несмотря на полный захват власти талибами

2021-08-16 15:20

Талибы освободили заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи

2021-08-16 14:00

Премьер-министр объявил внеочередные парламентские выборы на 20 сентября - кампания будет минимальной

2021-08-16 13:43
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Газпром спровоцировал новый скачок цен на газ в Европе из-за снижения транзита через Украину 2021-08-16 20:20
Вашингтон не остановит вывод войск из Афганистана, несмотря на полный захват власти талибами 2021-08-16 15:20
Талибы освободили заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи 2021-08-16 14:00
Премьер-министр объявил внеочередные парламентские выборы на 20 сентября - кампания будет минимальной 2021-08-16 13:43