Мир Культового американского рок-музыканта Боба Дилана обвинили в изнасиловании 56-летней давности

2021-08-17 09:21

Культового американского рок-музыканта Боба Дилана обвинили в том, что он якобы изнасиловал 12-летню девочку в 1965 году. Иск рассматрит Верховный суд штата Нью-Йорк.

Как сообщает NBC News, согласно иску, 20-летний Дилан якобы подружился с девочкой и "установил эмоциональную связь" в мае 1965 года, чтобы "снизить ее запреты с целью сексуального насилия, что он и сделал", оставив ее "эмоционально травмированной и психологически поврежденной по сей день".

Музыкант якобы использовал наркотики, алкоголь и угрожал ей физическим насилием. В иске отмечается, что девочка страдала депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения с ней.

В свою очередь, адвокат 80-летнего музыканта заявил, что утверждения о событиях более чем полувековой давности не соответствуют действительности, и пообещал разбить обвинения в суде.