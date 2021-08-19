Коронавирус В ВОЗ назвали людей, для которых штамм Дельта представляет наибольшую угрозу

2021-08-19 19:00

 

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила о том, что штамм Дельта представляет наибольшую угрозу для людей, которые не получили прививку от COVID-19.

Вакцинация дает защиту от нового варианта коронавируса. Прививки помогают предотвратить тяжелое течение коронавирусной болезни или смерть при инфицировании вариантом Дельта.

"Если вы посмотрите на статистику по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев", – сказала Сваминатан,

С ней согласилась эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, которая добавила, что в регионах, где бушует штамм Дельта больше всего подвержены заражению люди не получившую вакцину.

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Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 120 тысяч человек 2021-08-19 13:24