Коронавирус В ВОЗ назвали людей, для которых штамм Дельта представляет наибольшую угрозу

2021-08-19 19:00

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила о том, что штамм Дельта представляет наибольшую угрозу для людей, которые не получили прививку от COVID-19.

Вакцинация дает защиту от нового варианта коронавируса. Прививки помогают предотвратить тяжелое течение коронавирусной болезни или смерть при инфицировании вариантом Дельта.

"Если вы посмотрите на статистику по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев", – сказала Сваминатан,

С ней согласилась эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, которая добавила, что в регионах, где бушует штамм Дельта больше всего подвержены заражению люди не получившую вакцину.