Спорт Тренер сборной Украины не будет вызывать игроков из чемпионата России

2021-08-30 20:40

 

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что в национальную команду не будут вызываться игроки из российских клубов.

Источник: Петраков во время своей презентации на новой должности, пишет Sport.ua

Прямая речь: "Хороший вопрос... Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России – вы же меня порвете, да (улыбается)? Нет?"

"Понимаете, на данный момент я не рассматриваю вопрос с чемпионата России. А знаете, почему? В феврале я сидел дома... взял – и просто пешком пошел по городу. Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону "Динамо" ведет дорога, к музею. Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор... А в стороне от Михайловской – фотографии. Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и парни молодые. Столько фамилий, столько фотографий...

Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот... Поэтому – нет, сейчас нет, никак. Может, со временем... Но на данном этапе – нет. Говорю прямо и откровенно".

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