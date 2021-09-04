Мир Две причины не использовать смартфон вместо будильника

2021-09-04 10:00

Со временем наши телефоны стали неотъемлемой частью наших рук.

Медики рассказали, почему нежелательно использовать смартфон в качестве будильника.

Оказывается, на это есть ряд причин.

Предполагается, что если человек используют смартфон в качестве пробуждающего средства, то аппарат находится слишком близко от его головы, рядом с подушкой. Поэтому, сигнал будильника слишком резко разбудит ваш спящий мозг, а это – вредно для здоровья.

Кроме того, будильник в смартфоне резко нарушает ваш утренний распорядок дня. После того, как человек отключит будильник, он автоматически начинает смотреть, что произошло в смартфоне за то время, пока он спал.

Поэтому, вместо зарядки или водных процедур человек сидит в почте, просматривает страницы в социальных сетях, сообщения и прочие записи.