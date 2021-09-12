Мир Прилетевшему в Польшу украинцу предложили на выбор: заплатить штраф или отправиться за решетку

2021-09-12 11:30

Он забыл, что у него в Польше был непогашенный налоговый штраф

Житель Львова, прилетев в аэропорт Познани, был тут же арестован местными правоохранителями. Оказалось, что он, во время предыдущего визита, забыл оплатить наложенный на него штраф согласно уголовно-налоговому кодексу Польши. Об этом сообщает inPoland.

Пограничники поставили в известность мужчину, что у него имеется незакрытый штраф в размере 650 злотых (4500 гривен — ред.). И предоставили ему выбор: оплатить штраф или выбрать альтернативное наказание — 5 дней в следственном изоляторе.

Согласно имеющейся информации украинец принял решение быстро — оплатил штраф и был тут же освобожден правоохранителями.