Украина ​С туманами и дождями: в Украине резко похолодает

2021-09-13 16:20

Во вторник, 14 сентября, Украину будут пересекать атмосферные фронты.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Дожди завтра будут в основном на Западе Украины.

Может увеличиться облачность и немного увлажниться воздух также на севере, в центральных областях, может затронуть Харьковскую область. Но и солнца достаточно. Юг и Восток еще будет принадлежать сухой воздушной массе.

Также ожидаются туманы с видимостью 300-500 метров.

Температура воздуха будет несколько ниже в северных и западных областях - ведь они завтра окажутся в тылу холодного фронта, днем ожидаются еще все же комфортные + 18 + 22 градуса. На остальной территории Украины побудет летняя погода, + 20 + 25 градусов.

В Киеве вторник ожидается достаточно комфортным. Хотя и столицу пересечет атмосферный фронт, однако ничего существенного он не даст, максимум - увеличение влажной облачности. Следствием прохождения фронта будет небольшое снижение температуры воздуха - максимально в Киеве завтра около +22 градусов.

Значительно ощутимее похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будет от + 13 + 16 градусов.