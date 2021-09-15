Спорт Динамо выдало в Киеве мощный матч, но не сумело одолеть Бенфику - статистика поединка

2021-09-15 09:21

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо на своем поле принимало лиссабонскую Бенфику. Португальцы приехали в Киев в статусе фаворита встречи, и с первых же минут взяли мяч под свой контроль.

Уже на 3-й минут Рафа Силва создал опасный момент, обойдя нескольких соперников и пробив, но мяч срикошетил и улетел за пределы поля.

А уже на 9-й минуте счет открыть могли "бело-синие" – Буяльский развивал перспективную атаку и его снес Вертонген. Тэйлор назначил штрафной на расстоянии 20 метров от ворот. Шапаренко шикарно пробил под перекладину, но Влаходимос сумел достать мяч и спасти свою команду.

После этого киевляне начали активно прессинговать "орлов" у их штрафной, и создали несколько опасных моментов, но мяч в сетку так и не залетел. Затем гости вновь вернули себе инициативу и практически полностью контролировали мяч, вот только результата это не приносило.

На 34-й минуте едва не привез гол в свои ворота Бойко – после того, как ему отдал Кендзера, он выбил перед собой, попытался пробить Эвертон, но его удар заблокировали.

В конце тайма момент был у Яремчука, который решился на дальний удар, но тут уже голкипер Динамо сыграл здорово и спас. За пару минут до свистка на перерыв мог забить Миколенко, однако его мощный удар остановил Влаходимос. На перерыв команды ушли со счетом 0:0.

На старте второй половины встречи едва не забил Гримальдо, но Бойко справился. Через несколько минут шанс вывести Динамо вперед был у Шкурина, но он не решился на удар и момент был потерян.

После этого в атаку вновь рванули гости – вначале пробил Гримальдо, но Забарный заблокировал, на добивании сыграл Яремчук, однако тут уже здорово отработал Бойко.

Постепенно менеджеры обеих команд стали проводить замены в надежде переломить ход игры в свою пользу, но ничего не получалось. Киевляне часто попадали в офсайды или просто не находилось игрока для завершающего удара.

На 82-й минуте Энтони Тэйлор едва не удалил Гармаша – за фол он показал ему желтую, а заем красную, однако затем выяснилось, что у Дениса не было до этого предупреждения, так что удалять его нельзя – английский судья быстро исправил свою же ошибку.

Последние минуты встречи стали самыми напряженными – киевляне массово ринулись вперед и несколько раз создавали опасные моменты, а в компенсированное время все же сумели забить.

Шапаренко подал угловой, затем Гармаш подал с левого фланга на правый край штрафной, где Шапаренко в касание отправил мяч в сетку. Но судьи пересмотрели повтор и выявили офсайд у Гармаша – гол отменили.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – Бенфика увозит из Киева один балл. В параллельном матче группы Е Бавария обыграла Барселону (3:0) и возглавила квартет, Динамо и Бенфика идут следом, набрав по одному очку.

СТАТИСТИКА ПОЕДИНКА

Динамо – Бенфика – 0:0

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков (Караваев, 76), Буяльский, Де Пена (Вербич, 76) – Шкурин (Гармаш, 60).

Бенфика: Влаходимос – Жилберто (Лазаро, 59), Отаменди, Вертонген, Морато – Жоау Мариу (Таарабт, 85), Вайгль, Гримальдо – Эвертон (Радоньич, 59), Яремчук (Нуньес, 59), Рафа Силва (Пицци, 90).

Предупреждения: Сидорчук (52), Забарный (73), Гармаш (82) – Рафа Силва (21), Яремчук (44), Вайгль (71).