Коронавирус В Украине вспышка COVID-19, подтверждено максимальное число новых случаев заражения с весны

2021-09-16 13:14

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 5 744 новых случаев заражения коронавирусом. Это намного превышает вчерашний показатель.

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) и Одесской (347) областях, а также в Киеве (362).

Отметим, что прирост более 5000 новых COVID-больных в прошлый раз был 20 мая.

"За сутки 15 сентября в Украине зафиксировано 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 629, медработников – 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 507 человек; летальных случаев – 101; выздоровели – 1 499 человек", – говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 331 540 человек, выздоровело 2 226 629 человек, летальных случаев – 54 651.