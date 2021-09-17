Курьезы Киевский национальный университет культуры будет готовить специалистов по TikTok

2021-09-17 18:33

Киевский национальный университет культуры и искусств будет готовить специалистов по социальной сети TikTok. Об этом сообщается на сайте вуза.

Такое решение ректор вуза Михаил Поплавский объяснил тем, что за соцсетями будущее. По его словам, молодежь должна быть в тренде и творить свою звездную дорогу через соцсети.

"Моя миссия - украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем учить с нуля и по окончании вы сможете получить диплом", - заявил Поплавский.

Руководить проектом будет выпускница университета, начальник его культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Обучение на факультете будет бесплатным для всех студентов университета культуры.

"Мы пишем новую страницу истории университета культуры и факультета Тик-Ток. Вы должны быть лидерами и режиссерами своей жизни. Ваша звездная дорога в ваших руках. От вас зависит, как вы стартонете, или займете свою нишу и реализуете здоровые творческие амбиции. Главное, чтобы вам хотелось хотеть! Будьте на позитиве. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители", - сказал Поплавский.

Отметим, что Поплавский сам имеет активный профиль в TikTok, где он часто выкладывает ролики со своими студентками.