Коронавирус Кабмин намерен запретить работать непривитым чиновникам

2021-09-20 20:20

В желтой зоне карантина рекомендуют допуск чиновников на рабочие места или при наличии вакцинации, или ПЦР-теста.

Кабмин намерен рекомендовать допускать на работу только сотрудников органов центральной власти, имеющих прививки от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов на заседании Согласительного совета в Верховной Раде в понедельник, 20 сентября.

Немчинов напомнил, что сегодня вступили в силу новые карантинные ограничения.

"Хорошая идея, которую сегодня на правительственном совещании поддержал премьер-министр относительно центральных органов исполнительной власти и работников центральных органов исполнительной власти, которым в "желтой" карантинной зоне будет рекомендовано допуск на рабочее место или при наличии вакцинации, или ПЦР-теста", - сказал Немчинов.

Напомним, что более 98% госпитализированных с COVID не вакцинированы. В зоне самого высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 находятся лица старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей.

Также социологи выяснили, почему в регионах отказываются от COVID-вакцинации. В исследовании приняли участие 19 тысяч жителей Украины. Большинство опрошенных выразили опасения относительно побочных эффектов от прививок.