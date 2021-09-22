Украина В Офисе президента озвучили новую версию покушения на Сергея Шефира под Киевом

2021-09-22 14:45

В Офисе президента связывают покушение на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира с борьбой против олигархов. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина в среду, 22 сентября.

"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - сказал Подоляк.

Он назвал обстрел автомобиля Шефира "открытым, намеренным и крайне жестким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения", - сказал он.

Подоляк также подчеркнул, что "политика Зеленского, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной".

"А безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти", - резюмировал советник главы ОП.

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