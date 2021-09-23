Украина На админгранице с Крымом арестовали боевика с наградами "за аннексию" и документами за подписью Путина

2021-09-23 12:13

На контрольном пункте въезда-выезда Каланчак, на админгранице с Крымом, пограничники задержали 64-летнего представителя оккупантов Крыма.

Как сообщили в Госпогранслужбе, направляясь на материковую часть Украины, мужчина имел при себе несколько медалей за аннексию полуострова.

"При осмотре его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", полученные им в 2014-2018 годах и "завизированы" подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма", - уточнили в ГПСУ.

Кроме наград, у гражданина Украины обнаружили удостоверение участника так называемой "крымской региональной общественной организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Как удалось выяснить, задержанный принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории временно аннексированного Крыма, беспорядках и нападениях с целью захвата предприятий, учреждений и государственных организаций.

Мужчине инкриминируют создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК). Он передан Нацполиции.