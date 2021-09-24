Украина Украинцам будут выдавать права только для езды на "автомате": подробности

2021-09-24 14:15

После сдачи практического экзамена на машине с "автоматом" ведомости занесут в водительские права в виде спецкода, который будет указан в графе "12"

В Украине ввели водительские права, которые будут предназначены только для управления автомобилем с автоматической коробкой передач. Даные изменения ввел Кабинет министров на заседании 22 сентября.

В проекте постановления говорится, что теперь в документе будут ставить специальные знаки, которые означают управление автомобилем с АКПП (коробка "автомат"). После сдачи практического экзамена на машине с "автоматом" ведомости занесут в водительские права в виде спецкода, который будет указан в графе "12".

С такими правами водитель не сможет управлять механикой. Результаты теоретического экзамена на знание правил дорожного движения будут действительны в течение 2 лет. В случае одновременного открытия двух категорий экзамены будут сдавать по одной из них, которая выше.

Напомним, в Украине согласно закону о выплате алиментов на родителей несовершеннолетних могут наложить ограничения, если они не выплачивают средства на детей в срок. Одним из таких ограничений может стать лишение водительских прав.

Также сообщалось, что правительство утвердило постановление, согласно которому учиться в автошколах и получить права можно будет дистанционно.