Каждый четвертый украинский пенсионер вынужден продолжать работать: статистика

Из-за низких пенсионных выплат некоторые украинцы продолжают работать даже после выхода на пенсию.
Об этом сообщает Телеграф.
По данным Минсоцполитики, в ПФУ на учете на 1 сентября состояли 10,93 млн украинцев, из которых 2,651 млн - продолжают работать.
Статистика , как предупреждают журналисты, не учитывает жителей временно неподконтрольных Украине территорий (Крым и ОРДЛО - ред.), а также тех пенсионеров, которые могут работать нелегально даже после выхода на заслуженный отдых.
Таким образом, практически каждый четвертый украинец, который официально вышел на пенсию, продолжает работать.
Ранее мы предупреждали, что в Украине резко сократили финансирование пенсий.