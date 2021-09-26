Украина Каждый четвертый украинский пенсионер вынужден продолжать работать: статистика

2021-09-26 12:00

 

Из-за низких пенсионных выплат некоторые украинцы продолжают работать даже после выхода на пенсию.

Об этом сообщает Телеграф.

По данным Минсоцполитики, в ПФУ на учете на 1 сентября состояли 10,93 млн украинцев, из которых 2,651 млн - продолжают работать.

Статистика , как предупреждают журналисты, не учитывает жителей временно неподконтрольных Украине территорий (Крым и ОРДЛО - ред.), а также тех пенсионеров, которые могут работать нелегально даже после выхода на заслуженный отдых.

Таким образом, практически каждый четвертый украинец, который официально вышел на пенсию, продолжает работать.

Ранее мы предупреждали, что в Украине резко сократили финансирование пенсий.

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Сколько COVID-сертификатов не срабатывают при пересечении украинцами границы 2021-09-25 14:00