Украина Каждый четвертый украинский пенсионер вынужден продолжать работать: статистика

2021-09-26 12:00

Из-за низких пенсионных выплат некоторые украинцы продолжают работать даже после выхода на пенсию.

Об этом сообщает Телеграф.

По данным Минсоцполитики, в ПФУ на учете на 1 сентября состояли 10,93 млн украинцев, из которых 2,651 млн - продолжают работать.

Статистика , как предупреждают журналисты, не учитывает жителей временно неподконтрольных Украине территорий (Крым и ОРДЛО - ред.), а также тех пенсионеров, которые могут работать нелегально даже после выхода на заслуженный отдых.

Таким образом, практически каждый четвертый украинец, который официально вышел на пенсию, продолжает работать.

Ранее мы предупреждали, что в Украине резко сократили финансирование пенсий.