Украина Украинцам назвали окончательные тарифы на газ, отопление и электричество

2021-09-26 12:30

Тарифы на коммунальные услуги во время нового отопительного сезона в Украине повышаться не будут.

Об этом заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, сообщает правительственный портал.

В ходе Часа вопросов к правительству в парламенте он отметил, что в Украине цена на газ по годовому тарифному плану составляет менее 8 грн./куб. м, в то время как в европейских странах она выше 25 грн./куб. м.

Что касается тарифов на отопление и горячее водоснабжение, Шмыгаль напомнил, что их устанавливают местные власти. Он заверил, что Кабмин обеспечил все условия, чтобы цены в ближайший отопительный сезон не выросли.

По его словам, 70% теплопроизводителей заключили контракт с Нафтогазом сроком на три года, согласно которому на протяжении этого отопительного сезона будут покупать газ по цене 7,42 грн./куб. м.

Шмыгаль добавил, что правительство уменьшило тарифы на электроэнергию для 80% домохозяйств. Он отметил, с начала октября украинцы, которые потребляют в месяц менее 250 кВт-час, будут платить по тарифу 1,44 грн./кВт-ч, а остальные – по 1,68 грн./ кВт-ч.