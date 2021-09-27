Украина Субсидия на электроэнергию: кому дадут компенсацию

2021-09-27 18:20

 

1 февраля Правительством было принято постановление которым утвержден порядок использования средств для предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии.

Порядком предусмотрено предоставление компенсации:

  • бытовым потребителям электрической энергии (кроме тех, которые получают субсидию), для которых действовал до 31.12.2020 сниженный тариф, использующих электроэнергию для отопления;
  • детским домам семейного типа;
  • многодетным и приемным семьям путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением на лицевые счета указанных категорий потребителей.

Согласно Порядку поставщики универсальных услуг не позднее 2 числа месяцев (февраль - апрель) 2021 присылают Минсоцполитики и НКРЭКП в электронной форме реестр потребителей электрической энергии в предыдущем месяце вышеупомянутых категорий для определения среди них получателей жилищных субсидий по форме, установленной Минсоцполитики.

С 1 октября в Украине нормативы потребления коммунальных услуг возвращаются к докарантинным, фактически сокращаясь в полтора раза. С этого дня субсидия будет назначаться на прежнюю норму.

 

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