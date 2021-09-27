Субсидия на электроэнергию: кому дадут компенсацию

1 февраля Правительством было принято постановление которым утвержден порядок использования средств для предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии.
Порядком предусмотрено предоставление компенсации:
Согласно Порядку поставщики универсальных услуг не позднее 2 числа месяцев (февраль - апрель) 2021 присылают Минсоцполитики и НКРЭКП в электронной форме реестр потребителей электрической энергии в предыдущем месяце вышеупомянутых категорий для определения среди них получателей жилищных субсидий по форме, установленной Минсоцполитики.
С 1 октября в Украине нормативы потребления коммунальных услуг возвращаются к докарантинным, фактически сокращаясь в полтора раза. С этого дня субсидия будет назначаться на прежнюю норму.