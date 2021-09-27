Стоимость популярного продукта изменилась
В августе цены на подсолнечное масло в Украине снизились на 1%.
Об этом указано в обзоре инфляции на сайте Министерства экономики.
В годовом выражении стоимость подсолнечного масла выросла на 75,6%.
Минэкономики отмечает, что давление на потребительские цены оказывает регулярный рост цен со стороны компаний-производителей. В пищевой отрасли с января по август они увеличились на 12,9%.
Подорожание продуктов вызвано также высокими ценами на энергоносители. Но при этом ведомство заявило, что рост тарифов на коммуналку в августе на 0,6% не смог оказать весомого давления на ценообразование.