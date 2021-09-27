Украина Украинцам рассказали, как изменились цены на подсолнечное масло

2021-09-27 17:40

Стоимость популярного продукта изменилась

В августе цены на подсолнечное масло в Украине снизились на 1%.

Об этом указано в обзоре инфляции на сайте Министерства экономики.

В годовом выражении стоимость подсолнечного масла выросла на 75,6%.

Минэкономики отмечает, что давление на потребительские цены оказывает регулярный рост цен со стороны компаний-производителей. В пищевой отрасли с января по август они увеличились на 12,9%.

Подорожание продуктов вызвано также высокими ценами на энергоносители. Но при этом ведомство заявило, что рост тарифов на коммуналку в августе на 0,6% не смог оказать весомого давления на ценообразование.