Украина Пенсии украинцев могут снизить на 10%

2021-09-27 18:00

В Украине из-за демографических изменений могут на 10% снизить размер пенсий.

Об этом на круглом столе по поводу пенсионной реформы заявила глава Министерства соцполитики Марина Лазебная.

Она напомнила, что в 2004 году запустили страховую пенсионную систему, согласно которой, чем выше заработная плата и стаж у человека, тем больше пенсия. По ее словам, тогда пенсии равнялись 57-60% от зарплаты.

Лазебная объяснила, что эта система нормально проработала только около 5 лет, а затем из-за ухудшения демографической ситуации и непродуманных решений стала несправедливой и недофинансированной.

Министр отметила, что сегодня размер пенсии равен 30% от зарплат, а в будущем снизится до 20%. Она сказала, что у Кабмина есть видение и дорожная карта создания "устойчивой" и "всеобъемлющей" пенсионной системы, учитывающей интересы пенсионеров и работающих граждан, в частности тех, у кого не будет нужного стажа.

Лазебная подчеркнула, что одной из составляющих системы должны стать обязательные пенсионные накопления.