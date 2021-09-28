Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко подписал приказ об обязательной вакцинации - кого обяжут сделать прививку

Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко подписал приказ об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против коронавируса.
Документ набрал силу с момента подписания. А контроль за выполнением приказа возложен на заместителя Ляшко, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
Согласно документу, в обязательно порядке привиться должны три категории граждан:
В обосновании принудительной вакцинации министр сослался на Европейский суд по правам человека, в апреле 2021 подтвердивший законность положения национального законодательства о такой вакцинации.