Украина Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко подписал приказ об обязательной вакцинации - кого обяжут сделать прививку

2021-09-28 11:46

Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко подписал приказ об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против коронавируса.

Документ набрал силу с момента подписания. А контроль за выполнением приказа возложен на заместителя Ляшко, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

Согласно документу, в обязательно порядке привиться должны три категории граждан:

  • работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
  • работники местных государственных администраций;
  • работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

В обосновании принудительной вакцинации министр сослался на Европейский суд по правам человека, в апреле 2021 подтвердивший законность положения национального законодательства о такой вакцинации. 

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