Коронавирус В Минобразования рассказали, как будут работать школы в «красной» зоне

2021-09-28 22:00

 

В «красной» зоне адаптивного карантина смогут работать только те школы, где будет вакцинировано 100% педагогов.

Об этом в эфире канала «1+1» сообщила замминистра образования и науки Украины Вера Роговая.

По ее словам «оранжевая» и «желтая» зоны предусматривают вакцинацию 80% педагогов. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, специальная, средняя школы.

«Если регион переходит в «красную» зону, то обязательная 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование», - сообщила Рогова.

Кроме того Роговая добавила, что есть специальные школы, где дети с особыми потребностями под надзором. Тем самым дошкольные учреждения и начальная школа, опять же, должны работать.

 

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Минздрав: В Украине четыре области соответствуют уже "оранжевой" зоне 2021-09-28 18:40