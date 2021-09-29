Украина В Украине введут индивидуальные тарифы на газ: как будем платить

2021-09-29 18:00

В Украине будет введена новая модель расчетов населения за природный газ. Переход на эту модель утвердил Кабинет министров Украины.

Как говорится в распоряжении КМУ № 1011 от 27 сентября 2021 года, ежемесячно потребители будут платить 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной индивидуально для каждого потребителя в соответствии с объемами его потребления.

Кроме того, в Украине создадут балансирующие группы для поставщиков газа. Участники этих групп смогут покупать газ у Нафтогаза в достаточных для их потребителей объемах. Условия для них при этом будут равными, а цена на газ - фиксированной до 1 мая 2022 года.

Также Кабмин утвердил подписание договора Нафтогаза с Оператором ГТС Украины, по которому НАК получит около 48 млрд грн. на закупку газа.