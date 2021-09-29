Коронавирус Как будут проверять COVID-сертификаты в Украине: в МВД дали разъяснение

2021-09-29 19:20

 

Сотрудники полиции будут проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 по QR-кодом. Для этого разработали необходимое программное обеспечение, которое уже начали интегрировать на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить COVID-сертификат с Действия или сканировать бумажный его вариант.

Об этом сообщила пресс-служба МВД. Отмечается, что через несколько дней этот процесс полностью наладится и проверка сертификатов о вакцинации будет проходить примерно так, как сейчас это происходит с водительскими удостоверениями.

В Украине количество заболеваний коронавирусом резко возрастает, многие области являются претендентами на "оранжевую" и "красную" зону. Ситуация может и дойти до введения полного локдауна в стране. В этом случае вакцинированные украинцы будут иметь меньше ограничений.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, нужно иметь при себе COVID-сертификат с QR-кодом для проверки правоохранители подлинности документа.

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