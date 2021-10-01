Украина Сумма долгов украинцев за коммунальные услуги достигла 64,4 миллиардов - за что не платим чаще всего

2021-10-01 12:14

С августа 2020 года долги украинцев за коммунальные услуги выросли в полтора раза. При этом общая сумма задолженностей за коммунальные услуги достигла 64,4 млрд грн, сообщает, платформа Опендатабот.

Больше всего граждане задолжали за:

  • поставку и распределение природного газа – 23,7 млрд грн;
  • поставку тепловой энергии и горячей воды – 20,3 млрд грн;
  • поставку и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн.

За год общее количество исполнительных производств за долги украинцев также выросло на 33%.

Если в августе 2020-го было открыто 4 665 510 производств, то в августе 2021 года эта сумма увеличилась до 6 219 371. Сейчас количество взысканий составляет 7% от всех производств о задолженности.

Человек признается должником по уплате коммунальных платежей в судебном порядке. Для этой группы дел предусмотрено упрощенное производство.

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Сумма долгов украинцев за коммунальные услуги достигла 64,4 миллиардов - за что не платим чаще всего 2021-10-01 12:14