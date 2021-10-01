Украина Тарифы на газ для населения в Украине уже поднялись выше, чем для крупного бизнеса

2021-10-01 08:26

В первом полугодии 2021 года средняя цена природного газа для бытовых потребителей составила 9 188,6 гривен за 1 тысячу куб. м.

Как сообщает Госслужба статистики Украины, при этом средняя цена для небытовых потребителей (бизнеса) составила 8 946,9 гривен за 1 тысячу куб. м.

Бытовые потребители получили за полугодие 3 957,2 млн кубометров газа, небытовые - 6 596,8 млн кубометров.

Цена газа для бытовых потребителей составила на 2,7% выше, чем для небытовых. Это означает, что, декларируя борьбу с олигархами, власти одновременно дают им колоссальные финансовые преференции. И это даже не говоря о многомиллионном списании долгов компаний, которые фактически принадлежат представителям крупного бизнеса.