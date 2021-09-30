Украина ​Как должникам за коммуналку получить субсидию: названы два способа

2021-09-30 17:00

 

В Украине стартует новый отопительный сезон, а часть украинцев еще не успели рассчитаться за предыдущий период. Украинцам, которые хотят получить субсидии на ЖКХ следует либо рассчитаться с долгами по коммуналке, либо реструктуризировать эти долги.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов на телеканале "Украина 24".

"Как правило, теплоснабжающие предприятия являются коммунальными предприятиями местных громад, изредка это частные предприятия. Это претензионная работа с должниками, жителями. С одной стороны плюс – это работа социальных служб местных громад в отношении обеспечения информированности граждан о возможности оформления субсидий. По действующему порядку для того, чтобы иметь субсидию, нужно рассчитаться с предыдущими долгами либо их реструктуризировать", — отметил Немчинов.

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Украинцы получат надбавку к пенсии 9%: кому повезет 2021-09-30 16:40