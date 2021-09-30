Украина Украинцы получат надбавку к пенсии 9%: кому повезет

2021-09-30 16:40

 

В 2022 году женщины, которые выходят на пенсию в 60 лет, получат доплату.

Об этом сообщает Министерство соцполитики.

При разработке проекта бюджета Украины на 2020 год было решено установить доплату в 9% к пенсии женщин, которые выходят на заслуженный отдых в 60 лет.

Минсоцполитики считает, что такая инициатива поспособствует сохранению соотношения в размерах пенсий при одинаковой продолжительности стажа и заработка в следующем году, который будет переходным окончания повышения пенсионного возраста для украинских женщин.

Для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте в 2021 году женщина должна иметь не менее 28 лет стажа. Этот показатель будет каждый год расти до достижения 35 лет.

Порадуют пенсионеров и в этом году. С 1 декабря сделают пересчет пенсий в связи с повышением прожиточного минимума, благодаря чему минимальный размер выплат поднимется с 1854 до 1934 грн. Для мужчин и женщин старше 65 лет с необходимым стажем (более 35 и 30 лет соответственно) минимальная пенсия вырастет до 2600 грн.

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