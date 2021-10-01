Украина Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 октября - сегодня идеальный день для развлечений и творчества

2021-10-01 11:49

В пятницу, 1 октября убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев. Это время для энергичных начинаний и развлечений. Сегодня очень благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.

Гороскоп дна 1 октября



Овен (21.03−19.04)



Овнов ожидает день борьбы с соблазнами. Возможно событие, которое серьезно повлияет на дела или состояние здоровья.



Телец (20.04−20.05)



День Тельцов пройдет под знаком душевного равновесия и развития. Удачно сложатся сделки и рискованные дела. Можно рассчитывать на друзей и влиятельных покровителей.



Близнецы (21.05−21.06)



Близнецам рекомендуется с осторожностью относиться к новым знакомствам, а также не проявлять чрезмерную активность в работе. Стремление к успеху любой ценой может создать проблемы в общении с руководством.



Рак (22.06−22.07)



Перед Раками откроются широкие возможности для творчества и самовыражения. При этом звезды советуют избегать коллективных дел – успех принесет только индивидуальная работа. Хороший день для свиданий и налаживания личных отношений.



Лев (23.07−22.08)



Львам улыбнется удача в профессиональной деятельности – представители знака будут очень продуктивны. Во второй половине дня возможны небольшие трудности, которые не нужно принимать близко к сердцу.



Дева (23.08−22.09)



Упорство Дев в сочетании с анализом в интуицией поможет в преодолении любых вызовов дня. Удачно сложатся романтические встречи и общение с противоположным полом.



Весы (23.09−22.10)



Весам не стоит переоценивать свои силы и возможности. Излишняя активность может привести к проблемам со здоровьем и в личной жизни.



Скорпион (23.10−21.11)



Скорпионы получат возможность переосмыслить прошлый опыт и построить удачные планы на будущее. При этом звезды не советуют начинать новые дела – лучше разобраться со старыми. Возможны любовные разочарования.



Стрелец (22.11−21.12)



У Стрельцов повысится работоспособность и вырастет авторитет в коллективе. Кроме того, им представится возможность критически взглянуть на достигнутые результаты и наметить планы. Вечером не исключены мелкие домашние проблемы.



Козерог (22.12−19.01)



Козерогов ожидает активный, творческий день, во время которого усилится интуиция. Представители знака почувствуют прилив сил и смогут решить все текущие проблемы.



Водолей (20.01−18.02)



Водолеев ждет успех в развитии карьеры и личных делах, а вот финансовые вопросы решить будет нелегко. Вероятны неудачные покупки и проблемы из-за давних обещаний.



Рыбы (19.02−20.03)



Звезды обещают Рыбам удачный день для оформления документов, обращения в госорганы и общественные учреждения. Не исключено продвижение по карьерной лестнице и материальное поощрение на работе.