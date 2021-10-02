Украина Ждать ли украинцам резких перепадов температуры на выходные: свежий прогноз

2021-10-02 11:00

В Украине в субботу и воскресенье, 2 и 3 октября, днем ожидается теплая погода. Ночью в ряде регионов будут заморозки.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, погоду на выходные будет формировать антициклон с северо-востока. Будут преобладать восточные и юго-восточные воздушные массы.

"Но ветер будет умеренный и особого дискомфорта он доставлять не будет. Будет много прояснений: в дневные часы в большинстве областей будет солнечно и мы будем иметь приятные температуры: около 15 градусов тепла в столице и 11-16 градусов тепла на остальной территории страны. А на Закарпатье и крайнем юге Украины - 17-20 градусов тепла", - сказала синоптик.

Ночью по всей Украине будет всего 1-6 градусов тепла.

"В большинстве областей, кроме западных и приморских, ожидаются заморозки на поверхности почвы, но местами и в воздухе. Особенно это касается восточной части Украины. Там ожидаются заморозки в воздухе на выходных", - отметила Наталья Птуха.