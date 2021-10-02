Украинцев могут лишить второго выходного

Нардепы парламента предлагают принять закон, который касается работы в выходные, продолжительности рабочего дня и расписания отпусков.
Об этом пишет "Апостроф".
Издание отмечает, что в случае вступления закона в силу перечисленное можно будет устанавливать, не основываясь на трудовое законодательство, правила предприятия либо коллективный договор, а при помощи индивидуального трудового договора между работодателем и его подчиненным. При этом будет отменена необходимость согласования с профсоюзами существенных трудовых условий.
Противники принятия закона указывают, что закон предполагает только один обязательный выходной в неделю – воскресенье. Они отмечают, что определение второго выходного будут выполнять и фиксировать в договоре работник и его работодатель.
Выступающие против закона считают, что при потребности человека в работе и дополнительном заработке он пойдет на подписание предложенного работодателем соглашения, даже если то будет значительно ограничивать его права.
Наибольше это коснется небольших населенных пунктов с градообразующими предприятиями (заводами, шахтами, электростанциями, комбинатами), где почти не функционирует рынок труда.
Если закон вступит в силу, условия предприятий в договорах с работниками могут существенно ужесточиться.