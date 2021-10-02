Украина Украинцев могут лишить второго выходного

2021-10-02 13:30

Нардепы парламента предлагают принять закон, который касается работы в выходные, продолжительности рабочего дня и расписания отпусков.

Об этом пишет "Апостроф".

Издание отмечает, что в случае вступления закона в силу перечисленное можно будет устанавливать, не основываясь на трудовое законодательство, правила предприятия либо коллективный договор, а при помощи индивидуального трудового договора между работодателем и его подчиненным. При этом будет отменена необходимость согласования с профсоюзами существенных трудовых условий.

Противники принятия закона указывают, что закон предполагает только один обязательный выходной в неделю – воскресенье. Они отмечают, что определение второго выходного будут выполнять и фиксировать в договоре работник и его работодатель.

Выступающие против закона считают, что при потребности человека в работе и дополнительном заработке он пойдет на подписание предложенного работодателем соглашения, даже если то будет значительно ограничивать его права.

Наибольше это коснется небольших населенных пунктов с градообразующими предприятиями (заводами, шахтами, электростанциями, комбинатами), где почти не функционирует рынок труда.

Если закон вступит в силу, условия предприятий в договорах с работниками могут существенно ужесточиться.