Украина Как монетизацию субсидий превратить в источник дохода: в Кабмине дали подсказку

2021-10-03 14:00

 

В Кабминне рассказали, как превратить монетизацию субсидий в источник небольшого, но стабильного дохода.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Минсоцполитики Украины.

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, "монетизация субсидий – это механизм, который дает людям возможность экономить".

При этом Музыченко напомнил, что с мая 2021 года субсидии выплачиваются украинцам исключительно в денежной форме. В итоге сэкономленные средства граждане могут тратить на любые свои нужды.

По мнению Музыченко, полный переход на монетизированные субсидии сделал систему более эффективной. Она стимулирует граждан к рациональному использованию энергоресурсов.

"Если раньше у нас было много мифов о том, что нужно выжигать газ, электричество, использовать воду, потому что не дадут субсидию, то сегодня субсидия предоставляется исключительно на унифицированные социальные нормы", - объяснил Музыченко.

Благодаря этому, если получатель субсидии тратит меньше энергии, то сэкономленные деньги он может потратить на что-то другое, или просто отложить.

Со временем, при грамотном подходе, эти деньги можно потратить, к примеру, на замену некоторых элементов систем отопления на более энергоэффективные и начать экономить еще больше.

Также Музыченко напомнил, что субсидия в монетизированном виде перечисляется человеку в месяце, за который нужно заплатить жилищно-коммунальные услуги.

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