Украина Украинцев могут лишить посылок с AliExpress и Amazon

2021-10-04 17:20

В Украине в скором времени могут принять новый законопроект № 4279, который может прекратить доставку международных посылок с популярных сайтов продаж AliExpress и Amazon.

Об этом пишет biz.today.ua.

Так, в случае принятия данного законопроекта, получение таких посылок будет затруднено, и большая часть украинцев перестанет заказывать товары на AliExpress и Amazon, а также на других популярных сайтах.

В частности, этим законопроектом хотят обязать всех получателей посылок из-за границы каждый раз проходить верификацию, предоставляя почтовому оператору копию паспорта и идентификационного кода. Если они не предъявят этих документов, то посылку не получат. По словам инициаторов законопроекта, это поможет бороться с контрабандой.

А вот критики данного новшества утверждают, что никакого реального результата в борьбе с контрабандой этот закон не даст хотя бы потому, что на долю посылок приходится всего 2% от международных грузоперевозок. А контрабанда, напротив, скрывается в оставшихся 98%, а не в этих двух.

К тому же вместо борьбы с контрабандой данный закон станет борьбой с международными почтовыми отправлениями и с простыми гражданами, заказывающими недорогие товары с AliExpress и Amazon. Все дело в том, что они не смогут получить свои заказы в почтоматах или через абонентские ящики в своих домах – их можно будет получить только через личный контакт с оператором в почтовом отделении.

Вдобавок к этому для того, чтобы получить такую посылку, каждый клиент почты должен будет подписать соглашение на использование его личных данных.

Это также будет задерживать очередь. Как результат, это резко сократит количество заказов украинцев на международных торговых платформах. С этим мнением согласны, как руководство "Укрпочты", так и топ-менеджмент "Новой почты".