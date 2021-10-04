Украина В МОЗ назвали симптомы, при которых COVID-19-больному нужна госпитализация

2021-10-04 17:40

 

Коронавирус может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. На стационарном лечении госпитализируют пациентов средней тяжести, а также тяжелых больных.

Об этом сообщается в пресс-службе Минздрава Украины. 

Так, в МОЗ назвали симптомы и состояния, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

  • боль в грудной клетке;
  • тяжесть дыхания, одышка, признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;
  • нарушение сознания;
  • другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента. 

Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкрентного больного.

Кроме того, важно пациенту проконсультироваться с семейным врачом. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Отменят ограничения и разрешат массовки: Япония готовится к эксперименту с COVID-19

2021-10-03 11:30

В Украине почти 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 2 октября

2021-10-02 10:00

Pfizer начал вторую фазу испытаний особого препарата для профилактики COVID-19

2021-09-30 08:25

В МОЗ предупредили о вспышке ковида, когда ждать: "пиковая нагрузка будет..."

2021-09-27 18:40

Еще новости в разделе "Украина"

"Ценовой бум в Украине": в октябре подорожают продукты

2021-10-04 18:20

В МОЗ назвали симптомы, при которых COVID-19-больному нужна госпитализация

2021-10-04 17:40

Украинцев могут лишить посылок с AliExpress и Amazon

2021-10-04 17:20

Что будет с тарифами на отопление в этом году - Премьер Шмыгаль раскрыл подробности

2021-10-04 12:12
Все статьи раздела "Украина"

Украина

"Ценовой бум в Украине": в октябре подорожают продукты 2021-10-04 18:20
В МОЗ назвали симптомы, при которых COVID-19-больному нужна госпитализация 2021-10-04 17:40
Украинцев могут лишить посылок с AliExpress и Amazon 2021-10-04 17:20
Что будет с тарифами на отопление в этом году - Премьер Шмыгаль раскрыл подробности 2021-10-04 12:12