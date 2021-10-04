Украина В МОЗ назвали симптомы, при которых COVID-19-больному нужна госпитализация

2021-10-04 17:40

Коронавирус может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. На стационарном лечении госпитализируют пациентов средней тяжести, а также тяжелых больных.

Об этом сообщается в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, в МОЗ назвали симптомы и состояния, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкрентного больного.

Кроме того, важно пациенту проконсультироваться с семейным врачом. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.