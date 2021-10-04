В МОЗ назвали симптомы, при которых COVID-19-больному нужна госпитализация

Коронавирус может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. На стационарном лечении госпитализируют пациентов средней тяжести, а также тяжелых больных.
Об этом сообщается в пресс-службе Минздрава Украины.
Так, в МОЗ назвали симптомы и состояния, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:
Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкрентного больного.
Кроме того, важно пациенту проконсультироваться с семейным врачом. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.