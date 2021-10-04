Украина "Ценовой бум в Украине": в октябре подорожают продукты

2021-10-04 18:20

Стоимость продуктов подскачет за счет повышения цены на газ и энергоносители

Эксперты прогнозируют подорожание продуктов в октябре в Украине.

Мнения экспертов по поводу цен пишет портал "Комментарии".

Так, экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак считает, что вскоре подешевеют яблоки, цены на картофель и традиционные овощи будут стабильными. Вместе с тем, за счет роста цены на газ, подскачет стоимость на хлебобулочные изделия и отдельные виды мяса. На сезонный фактор подорожания накладывается также инфляция и рост цен на энергоносители.

Растут цены на сельскохозяйственное сырье. По мнению специалиста, всё, что связано с сырьевым компонентом, будет дорожать. Цена на газ потянет за собой рост стоимости товаров, связанных с использованием газа при их производстве, с отоплением, плюс транспортировка. Часть авто работает на газу. К тому же происходит рост цен на бензин.

Финансовый эксперт и экономист Алексей Кущ также считает, что за счет роста цены на газ, пойдет в рост цена на хлебобулочные изделия и на отдельные виды мяса. Кроме того, повысится цена на различные крупы, к примеру, на рис.

А вот подсолнечное масло, по мнению Алексея Куща, дорожать не должно - на мировых рынках оно уже подешевело на 10-15%.

Ранее сообщалось, что в Украине цену на газ могут поднять на 38%. Поднятие месячных тарифов связано с изменениями цен на европейском энергетическом рынке. Цена на газ в Европе в понедельник, 4 октября, превысила отметку в $1200 за 1 тыс. кубометров. Таким образом был побит исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Из-за подорожания газа в Европе закрываются энергокомпании и заводы, повышаются тарифы для населения. Дефицит газа грозит ростом цен и перебоями с продовольствием, риском отключения электроэнергии зимой.