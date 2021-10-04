Украина Сокращение пенсий в Украине, в Минсоцполитики раскрыли, чего ждать: "С 30% от зарплаты до..."

2021-10-04 19:00

Уровень пенсий в Украине может резко сократиться, прогнозируют в Минсоцполитики

Так, пенсии могут уменьшится с 30% от зарплаты до 20%. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время круглого стола, посвященного пенсионной реформе.

«Пенсия составляет 30% зарплаты. Это мало, мы это знаем. Но мы знаем и перспективу. Перспектива – будет 20%», – заявила Лазебная.

Министр напомнила, что в 2004 году в Украине была введена страховая пенсионная система, которая позволила обеспечивать 57-60% от зарплаты: она нормально работала около пяти лет, но потом потеряла релевантность.

Отметим, за январь-август дефицит Пенсионного фонда достиг более 12 млрд — максимум за этот год.

Солидарная пенсия, по сути, сейчас банкрот. В Украине меньше чем 13 млн официально занятых, из которых 2,7 млн человек пенсионного возраста. Работающие должны содержать более 11 млн пенсионеров, 6,3 млн детей до 14 лет, 2,2 млн учащихся и студентов, 1,7 млн безработных и около 1 млн неработающих людей с инвалидностью. А так как украинская экономика слабая, поэтому не всегда можно заработать так, чтобы хватило на налоги.