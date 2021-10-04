Украина Адвокат рассказал, как поделить имущество в гражданском браке

2021-10-04 22:00

В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат, руководитель практики гражданских споров АО «Митракс» Юрий Бабенко рассказал, как через суд установить факт совместного длительного проживания без регистрации брака и поделить имущество.

«Есть возможность через суд установить факт фактических брачных отношений. Это когда фактически супруги живут под одной крышей, имеют общий бюджет, общий быт, возможно, совместных детей, и они за период совместного проживания должны делить совместно нажитое имущество пополам», - отметил Бабенко.

При этом, пояснил адвокат, для такой пары будут существовать сложности в том, чтобы доказать такой факт в суде: если при официально зарегистрированном браке имущество по умолчанию делится пополам между супругами, независимо от того, кто его покупал, то в случае гражданского брака необходимо будет доказывать этот факт в суде. Доказательствами этого, по словам юриста, могут быть общие оплаты, квитанции, договоры, аренда, показания свидетелей. Однако, добавил он, одними лишь свидетелями такой факт подтвердить нельзя.

«Есть практика судебная о том, что факт совместного проживания только показаниями свидетелей нельзя доказать. Свидетели вызываются в суд, но суд оценивает их показания в совокупности с другими доказательствами», - говорит Бабенко.

Он добавил, что сейчас суды принимают во внимание даже переписки, аудио или видеозаписи, которые могут подтвердить длительное проживание фактической семьей. Например, объясняет юрист, если в переписке регулярно в течение нескольких лет обсуждается список продуктов, которые нужно приобрести домой, планируются совместные отдыхи и тому подобное.