Украина В Украине увеличат выплаты

2021-10-06 22:00

 

Деньги планируют выплачивать частями

В Украине хотят увеличить выплаты. Рассматривается вопрос про увеличение декретных выплат будущим мамам.

Деньги планируют выплачивать частями, передает Апостроф.

В Украине на одного ребенка хотят платить 50 тыс грн, на второго 100 тыс грн, на третьего – уже 150 тыс грн.

Деньги будут выплачиваться постепенно. Так, при рождении первого ребенка родителям сразу выплатят 15 тысяч гривен (второго — 30 тысяч, третьего — 45 тысяч). Остальная сумма будет выплачиваться на протяжении 36 месяцев равными частями.

Такие выплаты должны стимулировать украинцев заводить в семье детей. Это поможет поднять демографические показатели в стране.

Законопроект планируется принять до конца 2021 года.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят увеличить выплату при рождении ребенка до 50 тыс. грн, это почти на 10 тыс. грн больше, чем сейчас. Соответствующий законопроект разработало Министерство социальной политики. Даже если процедура его рассмотрения и принятия ускорится, то рассчитывать на дополнительные деньги украинские семьи могут не ранее чем в 2022 году.

 

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