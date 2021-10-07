Украина В городах Украины запустят еще 20 камер фиксации нарушений ПДД

2021-10-07 19:40

С пятницы общее количество комплексов автофиксации на дорогах Украины увеличится до 178 единиц.

С 8 октября в семи городах Украины запустят еще 20 камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий в Facebook в четверг, 7 октября.

"На автодорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают 20 новых приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – написал он.

Расположение новых приборов:

Кременчуг (один прибор контроля КАСКАД)

просп. Свободы, 120/25 направление направления прибора ул. Бойко.

Ивано-Франковск (пять приборов контроля КАСКАД)

ул. Крахивецкая, 216 направление направления прибора ул. Вишневая.

ул. Галицкая, 144 направление направления прибора въезд в город.

ул. Тисменицкая, 311 направление направления прибора въезд в город.

ул. Евгения Коновальца, 320 направление направления прибора ул. Света.

ул. Евгения Коновальца, 411 направление направления прибора ул. Довбуша.

Тернополь (четыре прибора контроля КАСКАД)

просп. Соединения, 45-Б направление направления прибора ул. Богдана Лепкого.

просп. Соединения, 47-Б направление направления прибора Збаражское шоссе.

ул. Протасевича, 8 направление направления прибора просп. Степана Бандеры.

ул. Степана Будного, 28 направление направления прибора ул. Карпенко.

Кропивницкий (два прибора контроля КАСКАД)

ул. Габдрахманова, 35-А направление направления прибора ул. Шатило.

ул. Габдрахманова, 50 направление направления прибора ул. Ивана Олинського.

Николаев (1 прибор контроля КАСКАД)

просп. Центральный, 160 направление направления прибора Херсонское шоссе.

Сумы (пять приборов контроля КАСКАД)

вул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление направление прибора ул. Люблинская.

ул. Харьковская, 96 направление направления прибора ул. Сергея Табалы.

ул. Героев Сумщины, 10 направление направления прибора ул. Гагарина.

ул. Героев Сумщины, 27 направление направления прибора площадь Независимости.

ул. Героев Крут, 20 направление направления прибора ул. Ивана Харитоненко.

Белая Церковь (два прибора контроля КАСКАД)

просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление направление прибора ул. Короленко.

ул. Леваневского, 48 направление направления прибора ул. Некрасова.

Таким образом, с завтрашнего дня количество комплексов автофиксации увеличится до 178.