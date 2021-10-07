Украина Пенсионерам в Украине будут платить новые пенсии

2021-10-07 21:00

Пенсии поднимают благодаря росту минимальной зарплаты

Украинским пенсионерам обещают новые выплаты. Повысить пенсии в Украине хотят уже с 1 декабря этого года.

По новым расчетам минимальная пенсия будет 2600 грн.

Пенсии поднимают благодаря росту минимальной зарплаты до 6500 грн.

На новые пенсии могут рассчитывать только те пенсионеры, которые имеют трудовой стаж от 35 лет.Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2400 гривен. Новые пенсии будут повышены на 200 гривен.

Ранее сообщалось, что выход на пенсию в Украине зависит не только от возраста, но и от количества страхового стажа. Таким стажем считаются годы, в которые сам украинец или его работодатель делали отчисления в Пенсионный фонд. Чем меньше стажа – тем дольше придется ждать заслуженного отдыха.

По статистике Минсоцполитики в Украине, по состоянию на 2021 год, меньше чем 13 миллионов работающего населения, в то время, как пенсионеров – 11,1 миллиона человек.