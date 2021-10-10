Украина Северный антициклон отступит: когда и как в Украине изменится погода

2021-10-10 13:00

Погода в Украине на следующей неделе изменится.

Погода в Украине на следующей неделе изменится — северный антициклон отступит и на его смену придут дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Северный антициклон скоро от нас уйдет, воздушная масса придет другая — с осадками", — написала она.

Диденко отметила, что первые существенные дожди пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покрову, а холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях. В дневные часы в стране будет теплее на следующей неделе.