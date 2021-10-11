Украина Новое повышение пенсий с 1 декабря: кому из украинцев добавят больше всего, а кого ждут копейки

2021-10-11 19:00

В связи с ростом минимальной заработной платы в Украине собираются повысить пенсионные выплаты - это должно произойти с 1 декабря 2020 года.

Таким образом минималка для пенсионеров увеличится. На это указывают данные в утвержденном бюджете Пенсионного фонда Украины.

Минимальная выплата для пенсионеров увеличится всего на 80 гривен, но имеющие достаточный стаж и возраст получат больше - для них сумма будет на 200 гривен больше и составит уже 2600 гривен.

При этом для мужчин с 35-летним стажем и женщин с 30-летним стажем, которым не исполнится 65 лет, минимальные выплаты поднимут с декабря с 1854 гривен до 1934 гривен.

Тем украинцам, которые выполнили требования по стажу и достигли 65 лет минимальную пенсию поднимут на 200 гривен, сумма с декабря составит 2600 гривен - по формуле 40% минимальной зарплаты. В то же самое время максимальная пенсия станет больше на 800 гривен и составит 19 340 гривен.

Стоит отметить, что право на установление надбавки к пенсии имеют лица с инвалидностью I группы, а также одинокие лица с инвалидностью II и III группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста.