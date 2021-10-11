Украина До двух тысяч гривен на оплату коммуналки: в Минсоцполитики раскрыли, как получить помощь

2021-10-11 20:00

Количество получателей субсидий резко увеличилось накануне отопительного сезона, на какие суммы могут рассчитывать украинцы и как оформить выплаты.

На сайте Минсоцполитики разъяснили ситуацию касательно помощи на оплату коммуналки.

В сентябре численность получателей субсидии возросла на 100 тысяч до 2,5 млн семей. Только за последнюю неделю в органы соцзащиты поступило более 30 тыс. заявлений.

Согласно прогнозу Минсоцполитики, ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер субсидии составит около 1900 - 2000 грн на домохозяйство. В отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать и 5,7 или 10 тыс. грн. В частности, это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа.

Для того, чтобы оформить выплаты, нужно обратиться: к представителю территориальной общины, или в орган соцзащиты. Отправить заявление можно через "Укрпочту" или заполнить форму онлайн на сайте Минсоцполитики.

Украинцы активно обсуждают ситуацию на ФБ-страничке профильного министерства:

"Размер как и прошлый год, а наш платеж будет значительно выше, зато уже 6 ночей мороз 5 или 4 градуса"

"Обратиться можно куда угодно, а в состоянии ли специалисты управления провести своевременно расчет тех тысяч дел, которые поступают для начисления, об этом не пишете. Наверно, думают что в управлениях сидят работы, которые и днем и ночью должны проводить начисления"

"Как сэкономить, когда субсидия покрывет 40% расходов на коммуналку. Только квартплата и вода 435 грн. Объясните пожалуйста, начисленная субсидия 4840 грн. 20 коп., а по факту приходит 403 грн. 20 коп., что в 2 раза меньше?"