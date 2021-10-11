Украина Медики назвали самый опасный алкогольный напиток

2021-10-11 20:40

 

Врачи назвали самый вредный алкогольный напиток, который не советуют пить даже в малых дозах

Врачи все алкогольные напитки называют опасными и вредными для организма. При этом, врачи разрешают употреблять в небольших количествах, например, вино. При этом врачи назвали самый вредный алкогольный напиток, который не советуют пить даже в малых дозах.

Самый вредный алкоголь – это пиво, считает врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, передает u-news.com.ua.

Врач уверен, что пиво надо запретить. По его мнению, пиво вредно не только тем, что это алкогольный напиток. Пиво содержит много вредных веществ, которые влияют на цвет, вкус и пенность напитка..

Врач отметил, что хмель имеет свойства поглощать из земли тяжелые соединения. Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного. Пиво он называет самым вредным и опасным напитком.

Как сообщалось ранее, диетологи не советуют употреблять на голодный желудок любые цитрусовые фрукты, кофе, а также газированные напитки и острые приправы.

Напомним, диетологи развенчали несколько мифов, к которым мы все так привыкли. Оказалось, завтрак не так уж и важен. Если вы с утра не хотите есть, не надо себя заставлять. Можно перекусить позже, когда организм проснется и сам захочет есть.

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Медики назвали самый опасный алкогольный напиток 2021-10-11 20:40