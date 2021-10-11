Пенсия в Украине: как самому высчитать размер выплат

C 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия. Также украинцы могут самостоятельно высчитать размер своих будущих пенсионных выплат.
Об этом сообщает Портал электронных услуг.
Пользователь, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, может получить информацию из Реестра застрахованных лиц по его персональным данным (ФИО, дата рождения, пол) и данных его трудовой деятельности согласно Системы персонифицированного учета ПФУ.
Пользователь имеет возможность определить условия расчета пенсии, а именно:
После этого ему будет доступна такая информация: