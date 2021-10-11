Украина Пенсия в Украине: как самому высчитать размер выплат

2021-10-11 21:20

C 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия. Также украинцы могут самостоятельно высчитать размер своих будущих пенсионных выплат.

Об этом сообщает Портал электронных услуг.

Пользователь, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, может получить информацию из Реестра застрахованных лиц по его персональным данным (ФИО, дата рождения, пол) и данных его трудовой деятельности согласно Системы персонифицированного учета ПФУ.

Пользователь имеет возможность определить условия расчета пенсии, а именно:

выбрать алгоритм расчета - как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

актуализировать данные трудовой деятельности - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка (по необходимости);

выполнить расчет пенсии (кнопка «Сохранить и рассчитать»).

После этого ему будет доступна такая информация: