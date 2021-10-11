Украина Пенсия в Украине: как самому высчитать размер выплат

2021-10-11 21:20

 

C 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия. Также украинцы могут самостоятельно высчитать размер своих будущих пенсионных выплат.

Об этом сообщает Портал электронных услуг.

Пользователь, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, может получить информацию из Реестра застрахованных лиц по его персональным данным (ФИО, дата рождения, пол) и данных его трудовой деятельности согласно Системы персонифицированного учета ПФУ.

Пользователь имеет возможность определить условия расчета пенсии, а именно:

  • выбрать алгоритм расчета - как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;
  • актуализировать данные трудовой деятельности - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка (по необходимости);
  • выполнить расчет пенсии (кнопка «Сохранить и рассчитать»).

После этого ему будет доступна такая информация:

  • размер пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета;
  • протокол расчета.

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