Украина По Украине разошлись сотни тысяч фальшивых долларов: их нельзя выявить даже на детекторе валют

2021-10-12 21:00

В Украине группа фальшивомонетчиков по всей стране продала сотни тысяч фальшивых долларов. Они предлагали 100-долларовые купюры по цене в 50% номинала. Банкноты настолько качественные, что их не удается распознать даже с помощью детектора валют (приборы, которые используют в обменниках).

Служба безопасности Украины (СБУ) уже задержала группировку. Ее организовал житель Киева, который ранее привлекался за такое же преступление. Задержали фальшивомонетчиков в момент, когда они продавали очередную партию "долларов". Передавали две тысячи в Житомире.

Силовики провели 11 обысков по месту жительства и в офисах группировки. Удалось найти:

деньги, полученные преступным путем;

огнестрельное оружие и боеприпасы;

черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кому может попасться фальшивая купюра?

Учитывая, что злоумышленники наладили целую сеть сбыта, а фальшивки были высокого качества, "бумажка" вместо долларов может попасться любому украинцу. Больше шансов получить фальшивку в обменниках, где для проверки валюты используют только детектор валют.

В банках же, где есть камеры наблюдения, могут идентифицировать клиента, начать более тщательную проверку в случае, если есть сомнения о подлинности, шансов купить фальшивые доллары незначительные.