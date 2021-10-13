Украина В Украине серьезно подорожала коммуналка: что еще выросло в цене за год

2021-10-13 20:00

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе-августе 2021 года составил 106,2%. За аналогичный период прошлого года этот показатель был 101,2%.

Об этом свидетельствуют данные Службы государственной статистики Украины.

Продукты питания

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 7,8%. Больше всего (на 45,0% и 34,1%) подорожали подсолнечное масло и сахар. На 12,1-5,1% увеличились цены на фрукты, хлеб, крупы, мясо и мясопродукты, масло, рыбу и продукты ее переработки, макаронные изделия, сметану. В то же время на 15,9% подешевели овощи, на 6,7% - яйца.

Тарифы ЖКХ

Цены на жилищно-коммунальные услуги увеличились на 10,3%. Это связано с ростом тарифов на электроэнергию на 36,6%, водоотведение - на 18,6%, водоснабжение - на 11,8%, природный газ - на 11,1%.

Услуги

Причиной увеличения цен в сфере здравоохранения на 3,6% явился рост стоимости услуг больниц на 8,0% и поликлиник на 7,0%.

Стоимость проезда в транспорте увеличилась на 8,9% в первую очередь из-за подорожания топлива и масел на 23,4%, проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 19,0% и 13,1% соответственно.

Промышленные товары

Индекс цен производителей промышленной продукции в январе-августе 2021 года составил 133,7% (в аналогичном периоде 2020 года - 104,6%).

В добывающей промышленности и разработке карьеров цены взлетели на 66,5%, поставке электричества, газа и кондиционированного воздуха - на 40,9%, перерабатывающей промышленности - на 23,7%.

Строительство

Что касается строительства, то здесь индекс цен составил в январе-июле 2021 года. 114,4% (в аналогичном периоде прошлого года - 104,2%).

В строительстве зданий цены увеличились на 12,7%, инженерных сооружений - на 16,5%.

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