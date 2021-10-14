Украина Кому из Зодиков певезет осенью-2021

2021-10-14 18:20

 

Проверьте себя в списке счастливчиков

Гороскоп на осень 2021 приоткроет завесу тайны, раскрыв правду про четыре знака Зодиака, которым это время подарит невероятную удачу и везение. Кому-то повезет с деньгами, кому-то в любви, а кто-то совершит прорыв в карьере. Проверьте себя в списке, и если вам повезло - хватайтесь за этот шанс, ведь другого такого может и не быть, пишет РБК-Украина.

Телец

Астрологи уверены, что этой осенью Телец получит шанс встретить настоящую любовь. Звезды будут вам сопутствовать в амурных начинаниях. Расслабьтесь и доверьтесь партнеру, а романтическое путешествие только укрепит ваш любовный союз.

Дева

Представителям этого знака Зодиака больше всего повезет в финансах нынешней осенью. Вас ждет повышение зарплаты, а может вы и вовсе смените работу, получив выгодное предложение. При этом астрологи советуют вам не забывать и о друзьях. Ведь счастье - оно не только в деньгах!

Стрелец

Звезды говорят, что уже этой осенью вы сможете получить все, чего так долго хотели, о чем мечтали и бредили бессонными ночами. Более того, вас ждет успех в любой сфере вашей жизнедеятельность - работа, друзья, личная жизнь, семья. Приготовьтесь к дарам судьбы!

Рыбы

Этой осенью вы сможете завязать новые знакомства, которые в будущем сыграют вам на руку. Также вам стоит вспомнить о родственниках, с которыми вы долго не общались или находились в ссоре. Пришло время мириться, ведь без поддержки родных вам успеха не достигнуть.

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Кому из Зодиков певезет осенью-2021 2021-10-14 18:20
Погода в октябре удивит украинцев летней температурой: названа дата резкого потепления 2021-10-14 18:00
У Зеленского заговорили о втором транше МВФ 2021-10-14 17:40