Украина Украинцев ждут огромные платежки за отопление: сколько придется выложить и кто заплатит меньше

2021-10-16 14:30

 

Вскоре начнется отопительный сезон, а с ним и вопрос платежек за коммуналку станет куда больнее - используя газ, придется отдавать за тепло в два раза больше.

Годовой тариф для населения находится на уровне 8 грн за куб, менять его не будут до мая 2022-го. А вот месячные цены и тариф поставщика последней надежды увеличивается ежемесячно. Об этом пишет Obozrevatel.

Самая низкая цена на газ в Украине — 7,8 грн за кубометр, самая высокая — 13,5 грн (столько он стоит в Черновицкой, Житомирской и Херсонской областях).

Даже если цены на тепло и горячую воду не изменят, за газ все равно придется платить значительно больше, чем в прошлом году. Если раньше за 150 кубов нужно было платить 1800, то в октябре уже 2484 грн. Столько будут платить те украинцы, которые лишились своего поставщика.

Есть еще один нюанс. За газ приходят две платежки: одна — собственно за газ, другая — за его доставку. Выше речь идет именно о цене на газ, а вот за доставку все равно еще надо доплачивать.

Украинцы в многоэтажных домах, которые провели тепломодернизацию здания, смогут экономить до 50%. В неутепленном доме, без индивидуального теплового пункта (ИТП) расходы на отопление могут быть в два раза выше, чем в таком же за площадью жилье, но с ИТП и утепленными стенами.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцев "разводят" на штрафы за пьяную езду: что нужно знать

2021-10-14 21:40

У Кличко сказали, когда включат отопление в Киеве

2021-10-14 20:40

Погода в октябре удивит украинцев летней температурой: названа дата резкого потепления

2021-10-14 18:00

Пока рано: в КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление

2021-10-13 22:00

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине снова начали устанавливать блокпосты на дорогах: что происходит

2021-10-16 15:00

Украинцев ждут огромные платежки за отопление: сколько придется выложить и кто заплатит меньше

2021-10-16 14:30

Украинцам показали, как взлетели цены на подсолнечное масло

2021-10-16 13:30

Дождливая погода в Украине сменится солнцем и теплом до +16

2021-10-16 11:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине снова начали устанавливать блокпосты на дорогах: что происходит 2021-10-16 15:00
Украинцев ждут огромные платежки за отопление: сколько придется выложить и кто заплатит меньше 2021-10-16 14:30
Украинцам показали, как взлетели цены на подсолнечное масло 2021-10-16 13:30
Дождливая погода в Украине сменится солнцем и теплом до +16 2021-10-16 11:00