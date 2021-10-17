Украина Полгода ждать не надо. Ляшко рассказал, через какое время после COVID можно вакцинироваться

2021-10-17 15:00

 

Вакцинироваться от коронавируса нужно и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктора Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - отметил он.

Ляшко пояснил, что решение об интервале в 6 месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда был ограничен доступ к вакцинам.

"Тогда штаб решил, что те кто болел могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения также пояснил, как действовать педагогам, которые не могут получить COVID-вакцину из-за медицинских противопоказаний.

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