Мир Лучший способ укрепления иммунитета: медики поделились полезными советами

2021-10-18 21:00

 

Употребление в пищу питательных продуктов, богатых определенными витаминами, может существенно помочь вашей иммунной системе бороться с целым рядом болезней, сообщили в издании FaceNews.ua.

В частности эксперт из клиники Кливленда диетолог Джулия Зумпано рассказала, какие витамины организму человека необходимы в первую очередь и о том, в каких продуктах их можно найти.

К примеру, витамин С - один из самых мощных бустеров иммунной системы. Фактически, недостаток витамина С может даже повысить предрасположенность к заболеваниям. Продуктами, в которых сосредоточено достаточное количество этого витамина, являются апельсины, грейпфруты, мандарины, клубника, сладкий перец, шпинат, капуста и брокколи.

Также жизненно важен для поддержки биохимических реакций в иммунной системе витамин B6. Он одержится в курице и рыбе такой как лосось и тунец. Витамин B6 также есть в зеленых овощах и нуте, который является основным ингредиентом хумуса.

Кроме того не стоит забывать о витамине Е. Это мощный антиоксидант, который помогает организму бороться с инфекциями. Витамин Е содержится в таких продуктах, как орехи, семена и шпинат.

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Мир

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